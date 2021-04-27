Кабмін і церкви узгодили обмеження на Великдень. Фото: ТСН

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Карантин на Великдень в Україні посилювати не будуть.

Кабінет міністрів провів зустріч із Радою церков та релігійних організацій, на якій урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів. Про це 27 квітня на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Хочу заспокоїти всіх громадян: МОЗ не планує подавати до уряду будь-які інші правила обмежень саме на Великодні свята. Ми будемо жити саме з тими обмеженнями, тими правилами, які існують в країні на сьогодні, — запевнив міністр.

Влада та духовенство домовилися тривалість богослужінь, з одночасним збільшенням їх кількості. Двері в храмах повинні бути відкритими під час богослужінь. Також тимчасово заборонили цілувати хрести, ікони та святині. Міністерство рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина з родини.

Крім того, було вирішено максимально виключити відвідування служб людьми похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. А на освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

Степанов закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень та травневі свята, уникати скупчень, носити маски та дотримуватися особистої гігієни. А також по можливості відкласти поїздки до друзів та родичів.

Коронавірус — переконливий атеїст, для нього немає свят. Будьте максимально обережними. Смачної паски і правильно одягнених масок, — наголосив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я 26 квітня оновило карантинні зони. У «червоній» зоні залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.