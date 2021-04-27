Туреччина локдаун. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153835-turechchyna-yde-na-povnyy-lokdaun-scho-bude-z-turystamy.html

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Локдаун у Туреччині, який запроваджують із 29 квітня, закриє всі організації та установи, а по всій країні встановлять комендантську годину.

Обмеження діятимуть до 17 травня. Про це повідомили представники турецької влади.

Повідомляється, що ці обмеження оголосили в час, коли в країні триває свято — священний місяць Рамадан. Натомість поки що не зовсім зрозуміло, як локдаун у Туреччині вплине на туристів, які збиралися відвідати країну найближчим часом.



До цього країна вже запроваджувала локдаун, однак він був значно м’якішим, а карантинні заходи не поширювалися на туристів. Під час минулих обмежень туристи могли вільно їздити в транспорті і відвідувати музеї, на виніс працювали всі кафе та ресторани.

Відтепер у країні діятимуть такі обмеження:

комендантська година з 19.00 до 05.00;

організації та установи припиняють свою діяльність;

всі міжміські поїздки дозволені тільки після отримання спеціального дозволу від влади;

міжміський транспорт зможе працювати з 50% завантаженням;

бронювання місць у готелях не є винятком для комендантської години;

очне навчання припиняють у всіх установах, включно з дитячими садками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Туреччині запроваджують із 28 квітня до 17 травня через погіршення ситуації з коронавірусом у країні. До цього там уже посилювали карантин, однак суттєво зменшити кількість нових випадків не вдалося.

Джерело: BBC News Україна