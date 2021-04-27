Турция уходит на полный локдаун — что будет с туристами

Турция. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153835-turciya-uhodit-na-polnyy-lokdaun-chto-budet-s-turistami.html

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Локдаун в Турции, который вводят с 29 апреля, закроет все организации и учреждения, а по всей стране установят комендантский час.

Ограничения будут действовать до 17 мая. Об этом сообщили представители турецких властей.

Сообщается, что эти ограничения объявили в то время, когда в стране продолжается праздник — священный месяц Рамадан. Пока же не совсем понятно, как локдаун в Турции повлияет на туристов, которые собирались посетить страну в ближайшее время.

До этого страна уже вводила локдаун, однако он был значительно мягче, а карантинные меры не распространялись на туристов. Во время прошлых ограничений туристы могли свободно ездить в транспорте и посещать музеи, на вынос работали все кафе и рестораны.

Теперь в стране будут действовать следующие ограничения:

комендантский час с 19.00 до 05.00;

организации и учреждения прекращают свою деятельность;

все междугородние поездки разрешены только после получения специального разрешения от властей;

междугородный транспорт сможет работать с 50% загрузкой;

бронирование мест в гостиницах не является исключением для комендантского часа;

очное обучение прекращают во всех учреждениях, включая детские сады.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Турции вводят с 28 апреля по 17 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. До этого там уже усиливали карантин, однако существенно уменьшить количество новых случаев не удалось.

Источник: BBC News Украина