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Турция. Фото: BBC

Турция уходит на полный локдаун — что будет с туристами

27 апр 2021, 10:28
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Локдаун в Турции, который вводят с 29 апреля, закроет все организации и учреждения, а по всей стране установят комендантский час.

Ограничения будут действовать до 17 мая. Об этом сообщили представители турецких властей.

Сообщается, что эти ограничения объявили в то время, когда в стране продолжается праздник — священный месяц Рамадан. Пока же не совсем понятно, как локдаун в Турции повлияет на туристов, которые собирались посетить страну в ближайшее время.

До этого страна уже вводила локдаун, однако он был значительно мягче, а карантинные меры не распространялись на туристов. Во время прошлых ограничений туристы могли свободно ездить в транспорте и посещать музеи, на вынос работали все кафе и рестораны.


Теперь в стране будут действовать следующие ограничения:

  • комендантский час с 19.00 до 05.00;
  • организации и учреждения прекращают свою деятельность;
  • все междугородние поездки разрешены только после получения специального разрешения от властей;
  • междугородный транспорт сможет работать с 50% загрузкой;
  • бронирование мест в гостиницах не является исключением для комендантского часа;
  • очное обучение прекращают во всех учреждениях, включая детские сады.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Турции вводят с 28 апреля по 17 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. До этого там уже усиливали карантин, однако существенно уменьшить количество новых случаев не удалось.

Источник: BBC News Украина


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