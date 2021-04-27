16-летний подросток убил родителей и брата в Киеве. Фото: http://vnews.agency

https://racurs.ua/n153834-16-letniy-podrostok-ubil-roditeley-i-brata-v-kieve.html

Ракурс

В Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу, который совершил тройное убийство.

Парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте. Об этом информируют в пресс-службе полиции Киева.

В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.



На месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

Попав в квартиру, полицейские обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

После проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий, было установлено, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.

Через некоторое время подростка задержали полицейские, у него был нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы

Выяснилось, что парень во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного он еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, обратился к бегству.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Херсонщине в СИЗО повесился 62-летний житель поселка Счастливое, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании семилетней Марии Борисовой.