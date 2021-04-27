16-летний подросток убил родителей и брата в Киеве

16-летний подросток убил родителей и брата в Киевеhttps://racurs.ua/n153834-16-letniy-podrostok-ubil-roditeley-i-brata-v-kieve.htmlРакурс
В Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу, который совершил тройное убийство.
Парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте. Об этом информируют в пресс-службе полиции Киева.
В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает
в квартире на улице Ревуцкого.
На месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.
Попав в квартиру, полицейские обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.
После проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий, было установлено, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.
Через некоторое время подростка задержали полицейские, у него был нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы
Выяснилось, что парень во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного он еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, обратился к бегству.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Напомним, на Херсонщине в СИЗО повесился 62-летний житель поселка Счастливое, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании семилетней Марии Борисовой.