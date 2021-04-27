16-річний підліток убив батьків та брата в Києві. Фото: http://vnews.agency

https://racurs.ua/ua/n153834-16-richnyy-pidlitok-ubyv-batkiv-ta-brata-v-kyievi.html

Ракурс

У Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака, який скоїв потрійне вбивство.

Хлопець завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких вони загинули на місці. Про це інформують у прес-службі поліції Києва.

До поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького.

На місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення про залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей.

Потрапивши до квартири, поліцейські виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті.

Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, було встановлено, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих.

Згодом підлітка затримали поліцейські, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи.

З’ясувалось, що хлопець під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного він ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Херсонщині у СІЗО повісився 62-річний житель селища Щасливе, затриманий за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марійки Борисової.