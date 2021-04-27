Максима Степанова запланували відправити у відставку. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n153833-vidstavku-stepanova-planuut-slugy-shukauchy-yogo-nastupnyka.html

Ракурс

Відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова може підтримати Верховна Рада.

Голосування парламенту за відставку діючого глави МОЗ на цьому тижні не планується. Спочатку такі плани були, але згодом ухвалення цього рішення відклали. При цьому в Раді вже є 226 голосів за відставку міністра. Про це 27 квітня повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерело в керівництві фракції «Слуга народу».

Джерело зазначає, що ймовірний змінник Степанова на посаді не хотів би працювати в статусі лише в. о. міністра. Ім’я цього кандидата поки не розкривають.

В оточенні президента Володимира Зеленського погоджуються, що відставка Степанова — це питання часу. Глава держави незадоволений, що Степанов не зумів виконати багато обіцянок та провалив план кампанії з вакцинації.

Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, її шукають, — стверджує джерело.

При цьому повідомляється, що на посаду глави МОЗ не розглядають кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Також джерела заперечують можливість відставки глави МОЗ до травневих свят.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що у Верховній Раді почали збирати підписи для відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Тоді під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрали 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150.

Джерело: «РБК-Україна»