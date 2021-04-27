Максима Степанова запланировали отправить в отставку. Фото: mind.ua

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Отставку министра здравоохранения Максима Степанова может поддержать Верховная Рада.

Голосование парламента за отставку действующего главы Минздрава на этой неделе не планируется. Изначально такие планы были, но впоследствии принятие этого решения отложили. При этом в Раде уже есть 226 голосов за отставку министра. Об этом 27 апреля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в руководстве фракции «Слуга народа».

Источник отмечает, что вероятный сменщик Степанова в должности не хотел бы работать в статусе лишь и. о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.

В окружении президента Владимира Зеленского соглашаются, что отставка Степанова — это вопрос времени. Глава государства недоволен, что Степанов не сумел выполнить много обещаний и провалил план кампании по вакцинации.

Пока все упирается в кандидатуру нового министра, ее ищут, — утверждает источник.

При этом сообщается, что на пост главы Минздрава не рассматривают кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко. Также источники отрицают возможность отставки главы Минздрава до майских праздников.

Напомним, 2 апреля стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи для отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрали 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150.

Источник: «РБК-Украина»