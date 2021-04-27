Кабмин и церкви согласовали ограничения на Пасху. Фото: ТСН

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Карантин на Пасху в Украине усиливать не будут.

Кабинет министров провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, на которой чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мер. Об этом 27 апреля на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Хочу успокоить всех граждан: Минздрав не планирует подавать в правительство какие-либо другие правила ограничений именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить именно с теми ограничениями, теми правилами, которые существуют в стране на сегодня, — заверил министр.

Власть и духовенство договорились продолжительность богослужений, с одновременным увеличением их количества. Двери в храмах должны быть открытыми во время богослужений. Также временно запретили целовать кресты, иконы и святыни. Министерство рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимала один человек из семьи.

Кроме того, было решено максимально исключить посещение служб пожилыми людьми и тех, кто имеет хронические заболевания. А на освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.

Степанов призвал граждан воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену. А также по возможности отложить поездки к друзьям и родственникам.

Коронавирус — убедительный атеист, для него нет праздников. Будьте максимально осторожными. Вкусной пасхи и правильно одетых масок, — подчеркнул он.

Напомним, Министерство Здравоохранения 26 апреля обновило карантинные зоны. В «красной» зоне остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.