Власні вакцини від коронавірусу розробляє Україна. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n153839-vlasni-vakcyny-vid-koronavirusu-rozroblyaie-ukrayina-stepanov.html

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Дві вакцини від коронавірусу розробляють в Україні, заявляє Міністерство охорони здоров’я.

Жоден препарат ще не вийшов на клінічну фазу випробувань, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV.

У нас є два кандидати на вакцину. Останнє — це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня… Вони вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу. У нас ще є одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину, — сказав він.

Наразі в Україні почали робити щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca. За минулу добу, 26 квітня, чотири людини в Запорізькій області отримали друге щеплення, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Загалом другу дозу вакцини отримали всього дев’ять осіб. При цьому дві людини отримали одну дозу вакцини за кордоном, а ще троє були повторно щеплені 8 квітня.

Усього за добу вакцинували 11 тис. 100 осіб, з яких 11 тис. 96 — першою дозою. Вакцину Pfizer отримали 3 тис. 588 осіб, Sinovac — 5 тис. 602, AstraZeneca — 1 тис. 896. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 539 тис. 124 українці.

Нагадаємо, Кабмін встановив виплати за смерть від вакцинації проти коронавірусу. У разі смерті особи через вакцинацію від COVID-19 держава зобов’язана виплатити членам родини, батькам або утриманцям померлого виплату, що складає 750 прожиткових мінімумів для працездатних людей станом на 1 січня 2021 року. Таким чином, виплата складатиме понад 1,7 млн грн.