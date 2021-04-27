«Кришував» ресторани на карантині — у Києві затримали поліцейського-хабарника (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153838-kryshuvav-restorany-na-karantyni-u-kyievi-zatrymaly-policeyskogo-habarnyka-foto-video.htmlРакурс
У Києві затримали співробітника поліції, який вимагав хабар у керівників ресторанів та кав’ярень за дозвіл працювати під час локдауну.
ДБР викрило заступника начальника одного з районних управлінь поліції, який замість того, щоб контролювати дотримання карантинних обмежень, заробляв на тому, що за гроші «дозволяв» роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
За тиждень роботи в час локдауну посадовець вимагав у керівників закладів від п’яти до 20 тис. грн. За це він обіцяв не притягувати їх до відповідальності за порушення норм карантинних обмежень і не перешкоджати роботі закладів.
Поліцейського затримали на хабарі у 13 тис. грн, до цього слідчі ДБР задокументували отримання ним хабаря у 25 тис. грн.
Наразі за місцем роботи затриманого посадовця від поліції проводять обшуки
Проти «підприємливого» поліцейського відкрито кримінальну справу за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Прокуратура вирішує питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Хабарнику загрожує 10 років в’язниці з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.