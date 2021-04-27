Биткоин и квоты — Маск зарабатывает не на продаже Teslahttps://racurs.ua/n153843-bitkoin-i-kvoty-mask-zarabatyvaet-ne-na-prodaje-tesla.htmlРакурс
Tesla, компания-производитель электромобилей, завершила первый квартал 2021 года с рекордной прибылью.
Чистая прибыль компании в январе-марте составила 438 млн долл. по сравнению с 16 млн долл. за аналогичный период 2020 года, сообщили в Tesla.
В минувшем квартале Tesla продала квоты на выбросы другим автопроизводителям на рекордную сумму — 518 млн долл., что на 46% превысило продажи за тот же период предыдущего года. Без продажи квот Tesla завершила бы квартал с убытком.
Стоимость машин Tesla в первом квартале увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом годом ранее.Tesla планирует со временем добиться среднегодовых темпов реализации электромобилей на 50%.
Ранее мы сообщали, что Илон Маск за день потерял пять млрд долл. после того, как СМИ обнародовали информацию об аварии с Tesla, в которой погибли два человека. Теперь состояние Маска составляет 74 млрд долл.
Источник: Tesla