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Ракурс
Биткоин и квоты – Маск зарабатывает не на продаже Tesla. Фото: Википедия

Биткоин и квоты — Маск зарабатывает не на продаже Tesla

27 апр 2021, 11:34
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Tesla, компания-производитель электромобилей, завершила первый квартал 2021 года с рекордной прибылью.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 438 млн долл. по сравнению с 16 млн долл. за аналогичный период 2020 года, сообщили в Tesla.

В минувшем квартале Tesla продала квоты на выбросы другим автопроизводителям на рекордную сумму — 518 млн долл., что на 46% превысило продажи за тот же период предыдущего года. Без продажи квот Tesla завершила бы квартал с убытком.

Стоимость машин Tesla в первом квартале увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом годом ранее.Tesla планирует со временем добиться среднегодовых темпов реализации электромобилей на 50%.


Ранее мы сообщали, что Илон Маск за день потерял пять млрд долл. после того, как СМИ обнародовали информацию об аварии с Tesla, в которой погибли два человека. Теперь состояние Маска составляет 74 млрд долл.

Источник: Tesla

Источник: Ракурс


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