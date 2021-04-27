Биткоин и квоты – Маск зарабатывает не на продаже Tesla. Фото: Википедия

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Ракурс

Tesla, компания-производитель электромобилей, завершила первый квартал 2021 года с рекордной прибылью.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 438 млн долл. по сравнению с 16 млн долл. за аналогичный период 2020 года, сообщили в Tesla.

В минувшем квартале Tesla продала квоты на выбросы другим автопроизводителям на рекордную сумму — 518 млн долл., что на 46% превысило продажи за тот же период предыдущего года. Без продажи квот Tesla завершила бы квартал с убытком.

В первом квартале компания также заработала 101 млн долл. на продаже биткоинов. Квартальная выручка Tesla подскочила на 74% до 10,39 млрд долл. по сравнению с 5,99 млрд долл. за тот же период годом ранее, когда автопроизводитель был вынужден закрыть завод в Китае из-за пандемии. В сообщении Tesla говорится о существенном росте продаж электрокаров. В начале апреля Tesla сообщала, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. электрокаров.

Стоимость машин Tesla в первом квартале увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом годом ранее.Tesla планирует со временем добиться среднегодовых темпов реализации электромобилей на 50%.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск за день потерял пять млрд долл. после того, как СМИ обнародовали информацию об аварии с Tesla, в которой погибли два человека. Теперь состояние Маска составляет 74 млрд долл.

Источник: Tesla