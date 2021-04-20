Маск потерял 5 млрд долл. через день после новостей о смертельном ДТП с Tesla, фото:reuters

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Американский бизнесмен Маск за день потерял пять млрд долл. после того, как СМИ обнародовали информацию об аварии с Tesla, в которой погибли два человека.



Теперь состояние Маска составляет 74 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time. Кроме этого, за день на 3,4% снизились акции Tesla.



Tesla столкнулась с серьезными вопросами относительно своих систем безопасности после того, как в Техасе в результате аварии электромобиля заживо сгорели двое мужчин, сообщает DailyMail.



Авария произошла 17 апреля в округе Харрис. Автомобиль Tesla Model S, в котором находились 59-летний и 69-летний мужчина, ехал на высокой скорости, но вдруг съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. При этом ни один из мужчин не находился за рулем.



ДТП произошло недалеко от дома, от которого мужчины отъехали. Машину, охваченную пламенем, пожарные тушили в течение четырех часов, а родственники жертв в ужасе наблюдали за происходящим.



Вероятной причиной столь длительного пожара называют аккумулятор. По словам пожарных, им пришлось позвонить автопроизводителю и спросить, как остановить повторное возгорание аккумулятора. На тушение пожара ушло более 100 тыс. литров воды, хотя обычно на это требуется несколько минут.





Сообщается также, что человек, который находился за рулем, якобы во время движения перевел машину на автопилот и пересел с водительского сиденья на заднее — там он и был найден.



В то же время Маск утверждает, ссылаясь на показания журналов данных, что Tesla в момент аварии не была на автопилоте. В своем Twitter он написал, что владельцы этой Tesla не покупали функцию полного автономного вождения. Маск также добавил, что для работы автопилота нужна определенная дорожная разметка, которой не было на улице, где и произошло ДТП.



Кроме того, возникают серьезные вопросы о том, как мужчины смогли ехать, когда никого не было на месте водителя. Компания Tesla настаивает на том, что после включения автопилота человек должен постоянно держать руки на руле и быть готовым взять на себя управление в случае отказа автоматизированных систем. Если вес на рулевом колесе отсутствует, автомобиль отправляет водителю предупреждение, напоминая ему о правиле, а затем машина останавливается.



В то же время в соцсетях демонстрируют, как легко можно обмануть машину, засунув в руль, например, бутылку воды или апельсин.