Численность армии РФ на границе с Украиной назвал Брюссель

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Армия России продолжает оставаться на ранее обустроенных позициях вдоль границы с Украиной, а также на территории временно оккупированного Крыма. Между тем в Брюсселе уточнили, сколько военнослужащих стянула Москва к украинским границам.

Россия сосредоточила свыше 100 тыс. своих военных, — цитирует «Европейская правда» главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В понедельник, 19 апреля, по итогам заседания глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, посвященного агрессии Кремля против Киева, Боррель ошибочно сообщил о наличии более 150 тыс. российских солдат на границе с Украиной и на аннексированном полуострове.

Сегодня в ЕС уточнили эту цифру, снизив ее до 100 тыс. военных РФ.

На брифинге вчера Боррель сказал, что не может предоставить источник происхождения этих данных, однако подчеркнул, что «это самое значительное военное развертывание армии РФ на границе с Украиной».

Отметим, что сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы Россию обвинили в срыве мирных усилий по урегулированию войны на Донбассе. Также Кремль призвали прекратить военные провокации и эскалацию.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 20 апреля заявил, что Лондон всерьез обеспокоен агрессией России у границ с Украиной. Он назвал цель Британии и союзников в этой ситуации — сдержать Москву, успокоить Украину и снизить уровень эскалации.

Напомним, 14 апреля министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что общая мощность войск России, сосредоточенных вдоль украинской границы, составляет 56 тактических групп батальонного уровня со 110 тыс. солдат. По мнению главы Минобороны, целью наращивания сил РФ у границ может быть усиление давления на Киев для принуждения к уступкам в переговорном процессе.

Ранее на встрече дипломатов ЕС глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Брюсселю подготовить новые секторальные санкции против Москвы на фоне наращивания войск близ украинской границы.