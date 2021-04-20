Меркель рассказала, достроит ли Германия «Северный поток-2»

Ангела Меркель, фото: «Новый известия»

https://racurs.ua/n153538-merkel-rasskazala-dostroit-li-germaniya-severnyy-potok-2.html

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Германия поддерживает решение о строительстве газопровода «Северный поток-2», который прокладывают по дну Балтийского моря для прямых поставок газа из России в ФРГ, несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об этом во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Меркель, ситуация с «Северным потоком-2» «это политическая борьба, которую многие видят иначе».

Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для решения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу отметить, что … газ «Северного потока-1» не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который поступает из России через Турцию, — заявила Меркель.



Стоит добавить, что ранее глава Европейской народной партии Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод «Северный поток-2» в случае обострения ситуации у границ Украины.

Напомним, руководство оператора газотранспортных систем Украины в начале марта заявило, что разработало сценарии на случай запуска газопровода «Северный поток-2».