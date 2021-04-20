Меркель розповіла, чи добудує Німеччина «Північний потік-2»

Ангела Меркель, фото: «Новие известия»

https://racurs.ua/ua/n153538-merkel-rozpovila-chy-dobuduie-nimechchyna-pivnichnyy-potik-2.html

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Німеччина підтримує рішення про будівництво газогону «Північний потік-2», який прокладають по дну Балтійського моря для прямого постачання газу з Росії до ФРН, попри те, що деякі країни виступають проти цього.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про це під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Меркель, ситуація з «Північним потоком-2» «це політична боротьба, яку багато хто бачать інакше».

Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для вирішення для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу зазначити, що… газ «Північного потоку-1» не гірше того, що йде транзитом через Україну чи газ, який надходить з Росії через Туреччину, — заявила Меркель.



Варто додати, що раніше голова Європейської народної партії Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газогін «Північний потік-2» у разі загострення ситуації біля кордонів України.

Нагадаємо, керівництво оператора газотранспортних систем України на початку березня заявило, що розробило сценарії на випадок запуску газогону «Північний потік-2».