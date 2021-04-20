Чисельність армії РФ на кордоні з Україною назвав Брюссель

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Армія Росії продовжує залишатися на раніше облаштованих позиціях вздовж кордону з Україною, а також на території тимчасово окупованого Криму. Тим часом у Брюсселі уточнили, скільки військовослужбовців стягнула Москви до українських кордонів.

Росія зосередила понад 100 тис. своїх військових, — цитує «Європейська правда» главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

У понеділок, 19 квітня, за підсумками засідання очільників міністерств закордонних справ країн Євросоюзу, присвяченого агресії Кремля проти Києва, Боррель помилково повідомив про наявність понад 150 тис. російських солдат на кордоні з Україною та на анексованому півострові.

Сьогодні в ЄС уточнили цю цифру, знизивши її до 100 тис. військових РФ.

На брифінгу вчора Боррель сказав, що не може надати джерело походження цих даних, проте наголосив, що «це найбільше військове розгортання армії РФ на кордоні з Україною».

Зауважимо, що сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи Росію звинуватили у зриві мирних зусиль із врегулювання війни на Донбасі. Також Кремль закликали припинити військові провокації й ескалацію.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб 20 квітня заявив, що Лондон серйозно стурбований агресією Росії біля кордонів з Україною. Він наголосив, що мета Британії разом із союзниками — стримати Москву, заспокоїти Україну і знизити рівень ескалації.

Нагадаємо, 14 квітня міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що загальна потужність військ Росії, зосереджених вздовж українського кордону, становить 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тис. солдат. На думку глави Міноборони, метою нарощування сил РФ біля кордонів може бути посилення тиску на Київ задля примусу до поступок у переговорному процесі.

Раніше на зустрічі дипломатів ЄС очільник МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Брюсселю підготувати нові секторальні санкції проти Москви на тлі нарощення військ біля українського кордону.