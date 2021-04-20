Маск втратив 5 млрд за день після новин про смертельну ДТП із Tesla, фото:reuters

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Американський бізнесмен Ілон Маск за день втратив п’ять млрд дол. після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про аварію з Tesla, в якій загинули двоє людей.

Тепер статки Маска становлять 74 млрд дол. Про це свідчать дані Forbes Real-Time. Окрім цього, за день на 3,4% знизилися акції Tesla.

Tesla зіткнулася з серйозними питаннями щодо своїх систем безпеки після того, як в Техасі в результаті аварії електромобіля по суті живцем згоріли двоє чоловіків, повідомляє DailyMail.

Аварія сталася 17 квітня в окрузі Гарріс. Автівка Tesla Model S, в якій перебували 59-річний та 69-річний чоловік, їхала на високій швидкості, але раптом зʼїхала з дороги, врізалась у дерево й загорілася. При цьому жоден з чоловіків не перебував за кермом.

ДТП сталась недалеко від будинку, від якого чоловіки від’їхали. Машину, охоплену полум’ям, пожежники гасили протягом чотирьох годин, а родичі жертв в жаху спостерігали за тим, що відбувається.

Ймовірною причиною такої тривалої пожежі називають акумулятор. За словами вогнеборців, їм довелося зателефонувати до автовиробника і запитати, як зупинити повторне загорання акумулятора. На гасіння пожежі пішло понад 100 тисяч літрів води, хоча зазвичай на це потрібно декілька хвилин.

Повідомляється також, що чоловік, який перебував за кермом, нібито під час руху перевів машину на автопілот та пересів із водійського сидіння на заднє — там він і був знайдений.

Водночас Маск стверджує, посилаючись на покази журналів даних, що Tesla в момент аварії не була на автопілоті. У своєму Twitter він написав, що власники цієї Tesla не купували функцію повного автономного водіння. Маск також додав, що для роботи автопілота потрібна певна дорожня розмітка, якої не було на вулиці, де і сталося ДТП.

Крім того, виникають серйозні питання про те, як чоловіки змогли їхати, коли нікого не було на місці водія. Компанія Tesla наполягає на тому, що після включення автопілоту людина повинна постійно тримати руки на кермі і бути готовою взяти на себе управління в разі відмови автоматизованих систем. Якщо вага на кермовому колесі відсутня, автомобіль відправляє водієві попередження, нагадуючи йому про правило, а після цього машина зупиняється.

Водночас в соцмережах демонструють, як легко можна обдурити машину, запхавши в руль, наприклад, пляшку води чи апельсин.