Стоматолог. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153844-odessit-prilojil-k-visku-stomatologa-pistolet-potomu-chto-ego-doch-rasplakalas-na-prieme-foto.html

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Разъяренный отец приложил пистолет к виску стоматолога из-за того, что его дочь расплакалась на приеме врача в Одессе.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в местной стоматологической поликлинике. Мужчина привел свою пятилетнюю дочь на прием к врачу. Во время приема ребенок заплакал, из-за чего отец не на шутку разозлился. Он начал ссориться с медработниками, достав в разгар скандала стартовый пистолет. Мужчина приложил его к виску одного из работников и пригрозил расправой.



Горе-отцу следователи объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь мужчине, который бряцал оружием, грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве девушка устроила фотосессию с пистолетом, желая похвастаться в социальных сетях. Фотосессия чуть было не закончилась трагедией — пистолет оказался заряженным и выстрелил в воздух. Видео своего неудачного позирования девушка выложила на своей странице в соцсети, где более 60 тыс. подписчиков.

Источник: пресс-служба полиции в Одесской области