У Чорне море зайде військовий корабель США. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n153846-u-chorne-more-zayde-viyskovyy-korabel-ssha.html

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США направили в Чорне море патрульний катер USGC Cutter Hamilton.

Катер вирушає в Чорне море після навчань з есмінцем USS Roosvelt в Егейському морі. Про це повідомляють у прес-службі берегової охорони США.

USGC Cutter Hamilton працюватиме із союзниками США з НАТО та партнерами в Чорноморському регіоні. Конкретних завдань катера в Чорному морі не озвучили.

Катери берегової охорони класу Hamilton були спроектовані за часів холодної війни й спочатку були призначені для боротьби з підводними човнами. Вони здатні виконувати різні операції, включаючи оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі. Зазвичай використовуються в складі авіаносних груп.

Нагадаємо, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — «Олександр Отраківський» і «Кондопога».

Джерело: United States Coast Guard Atlantic Area