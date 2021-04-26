Кораблі. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n153804-dva-desantnyh-korabli-zalyshyla-rosiya-v-chornomu-mori.html

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Агресія Росії і нарощування військ на кордонах з Україною поступово скоротилося, проте два великих російських десантних кораблі Північного флоту «Олександр Отраківський» і «Кондопога» поки залишаються в Чорному морі.

Раніше вони прибули на нібито навчання біля окупованого Криму. Про це повідомляє «Интерфакс».

Зазначається, що минулого тижня екіпажі «Олександра Отраковського» й «Кондопоги» відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.

До цього, 22 квітня, в окупованому росіянами Криму пройшов основний етап нібито навчань військ Південного військового округу й Повітряно-десантних військ РФ. До маневрів залучили понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 судів забезпечення. У Чорне море зайшли великі десантні кораблі Північного й Балтійського флотів РФ, артилерійські й десантні катери Каспійської флотилії. Чорноморський флот перебазував до Криму близько 50 бойових літаків.

23 квітня війська почали повертатися в місця постійної дислокації. Передислокацію вони мусять завершити до 1 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський назвав виведення російських військ від кордонів «маленькою перемогою» для України і її союзників. Водночас він визнав, що для України залишається постійною загроза з боку РФ. Зеленський зазначив, що знаходження російських військ біля кордонів України є психологічним тиском.