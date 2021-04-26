Корабли. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n153804-dva-desantnyh-korablya-ostavila-rossiya-v-chernom-more.html

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Агрессия России и наращивание войск на границах с Украиной постепенно сократилось, однако два больших российских десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море.

Ранее они прибыли на якобы учения возле оккупированного Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на минувшей не деле экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.

До этого, 22 апреля, в оккупированном россиянами Крыму прошел основной этап якобы учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В Черное море зашли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот перебазировал в Крым около 50 боевых самолетов.

23 апреля войска начали возвращаться в места постоянной дислокации. Передислокацию они должны завершить до 1 мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал отвод российских войск от границ «маленькой победой» для Украины и ее союзников. При этом он признал, что для Украины остается постоянная угроза со стороны РФ. Зеленский отметил, что российские войска возле границ Украины являются психологическим давлением.