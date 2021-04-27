Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сирна паска. Фото: Уніан

Сирна паска на Великдень — три святкових рецепти

27 кві 2021, 12:14
999

Великдень 2021 вже наближається, натомість господині готуються до святкування одного з найбільших християнських свят. Традиційну пасхальну випічку можна приготувати не лише використовуючи традиційне борошно та дріжджі, а і приготувавши її із сиру.

Сирна паска — популярна страва із сиру у формі усіченої піраміди, що символізує Гроб Господній. Часто її виготовляють у спеціальному посуді — пасочниці. Для приготування цієї страви використовують сир, а також до свого смаку додають родзинки, цукати або шоколад.

Сирна паска в духовці

  • Сир — 400 г.
  • Курячі яйця — 8 шт.
  • Вершкове масло — 70 г.
  • Цукор — 100 г.
  • Ванілін — 2 г.
  • Ізюм — 100 г.

Духовку увімкнути розігріватися до 180 градусів. Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника та дати йому зігрітися за кімнатної температури. Сир розтерти через сито, додати цукор і ванілін. Вершкове масло розтопити на водяній бані та додати в сирну масу. Яйця окремо збити блендером і вмішати до інших інгредієнтів. Останніми додати родзинки або цукати. Перекласти у форми для запікання й поставити в духовку. Запікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Сирна паска з цукатами без випікання

  • Сир — 1 кг.
  • Масло вершкове — 200 г.
  • Цукор — 150 г.
  • Яйця — 3 шт.
  • Ванілін — 2 г.
  • Вершки — 400 мл.
  • Цукати — 1 ст.

Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоби воно розм’якшилося. Сир подрібнити міксером. У невеликій каструлі збити яйця з цукром, додати вершки та ванілін. Поставити суміш на вогонь і довести до кипіння. Варити впродовж п’яти хвилин після закипання та зняти з вогню.

Сир перемішати з розм’якшеним маслом, потім додати вершкову масу з яйцями та знову перемішати. Додати цукати, перемішати. Пасочницю вистелити марлею в три шари, залишити довгі краї. Залити тісто у форми та загорнути краї марлі. Поставити зверху на кожну паску вантаж і залишити в холодильнику на 12 годин. Після цього паску можна діставати та подавати до столу.


Шоколадна сирна паска

  • Сир — 1 кг
  • Жовтки — 2 шт.
  • Вершкове масло — 200 г.
  • Цукор — 200−250 г.
  • Сметана — 150 г.
  • Шоколад — 50 г.
  • Родзинки — 50 г.
  • Ванілін — 2 г.

Сир перетерти через сито. Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром до однорідності, змішати із сиром. До маси додати ванілін, яєчні жовтки та дрібку солі. Потроху додавати сметану, ретельно вимішуючи тісто. Родзинки залити окропом на 10 хвилин і перемішати із сиром. Шоколад швидко натерти на тертці та відразу перемішати з тістом. Форму для паски вистелити марлею і викласти тісто. Защепити всі краї та поставити зверху вантаж. Залишити в холодильнику на два дні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Великдень можна приготувати традиційний італійський паннетоне. Панеттоне — солодка італійська паска з цукатами та сухофруктами, яку традиційно печуть не лише на Великдень, але й на Різдво. Цей традиційний десерт готують в Італії з часів Стародавнього Риму.

Джерело: УНІАН


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів