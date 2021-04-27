Сирна паска на Великдень — три святкових рецепти

Сирна паска. Фото: Уніан

https://racurs.ua/ua/n153847-syrna-paska-na-velykden-try-svyatkovyh-recepty.html

Ракурс

Великдень 2021 вже наближається, натомість господині готуються до святкування одного з найбільших християнських свят. Традиційну пасхальну випічку можна приготувати не лише використовуючи традиційне борошно та дріжджі, а і приготувавши її із сиру.

Сирна паска — популярна страва із сиру у формі усіченої піраміди, що символізує Гроб Господній. Часто її виготовляють у спеціальному посуді — пасочниці. Для приготування цієї страви використовують сир, а також до свого смаку додають родзинки, цукати або шоколад.

Сирна паска в духовці

Сир — 400 г.

Курячі яйця — 8 шт.

Вершкове масло — 70 г.

Цукор — 100 г.

Ванілін — 2 г.

Ізюм — 100 г.

Духовку увімкнути розігріватися до 180 градусів. Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника та дати йому зігрітися за кімнатної температури. Сир розтерти через сито, додати цукор і ванілін. Вершкове масло розтопити на водяній бані та додати в сирну масу. Яйця окремо збити блендером і вмішати до інших інгредієнтів. Останніми додати родзинки або цукати. Перекласти у форми для запікання й поставити в духовку. Запікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Сирна паска з цукатами без випікання

Сир — 1 кг.

Масло вершкове — 200 г.

Цукор — 150 г.

Яйця — 3 шт.

Ванілін — 2 г.

Вершки — 400 мл.

Цукати — 1 ст.

Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоби воно розм’якшилося. Сир подрібнити міксером. У невеликій каструлі збити яйця з цукром, додати вершки та ванілін. Поставити суміш на вогонь і довести до кипіння. Варити впродовж п’яти хвилин після закипання та зняти з вогню.

Сир перемішати з розм’якшеним маслом, потім додати вершкову масу з яйцями та знову перемішати. Додати цукати, перемішати. Пасочницю вистелити марлею в три шари, залишити довгі краї. Залити тісто у форми та загорнути краї марлі. Поставити зверху на кожну паску вантаж і залишити в холодильнику на 12 годин. Після цього паску можна діставати та подавати до столу.

Шоколадна сирна паска

Сир — 1 кг

Жовтки — 2 шт.

Вершкове масло — 200 г.

Цукор — 200−250 г.

Сметана — 150 г.

Шоколад — 50 г.

Родзинки — 50 г.

Ванілін — 2 г.

Сир перетерти через сито. Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром до однорідності, змішати із сиром. До маси додати ванілін, яєчні жовтки та дрібку солі. Потроху додавати сметану, ретельно вимішуючи тісто. Родзинки залити окропом на 10 хвилин і перемішати із сиром. Шоколад швидко натерти на тертці та відразу перемішати з тістом. Форму для паски вистелити марлею і викласти тісто. Защепити всі краї та поставити зверху вантаж. Залишити в холодильнику на два дні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Великдень можна приготувати традиційний італійський паннетоне. Панеттоне — солодка італійська паска з цукатами та сухофруктами, яку традиційно печуть не лише на Великдень, але й на Різдво. Цей традиційний десерт готують в Італії з часів Стародавнього Риму.



Джерело: УНІАН