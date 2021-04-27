COVID-постановление оппозиции торпедировал профильный комитет Рады

https://racurs.ua/n153849-covid-postanovlenie-oppozicii-torpediroval-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

В Верховной Раде 27 апреля рассмотрят постановление оппозиции по поводу ситуации с коронавирусом в Украине. Впрочем, утром Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам отклонить проект постановления № 5299.

Этот документ парламент должен рассмотреть во время первого внеочередного заседания в 16.00, сообщает пресс-служба Рады. Постановление, которое подали нардепы из «Европейской солидарности», предлагает принять «неотложные меры, направленные на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19» и обеспечить «неукоснительное выполнение решений Верховной Рады, принятых в этой сфере».

В постановлении, в частности, предлагалось признать ненадлежащим и неудовлетворительным выполнения предыдущего постановления Рады о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни, а ответственность за срыв массовой вакцинации населения возложить на Кабмин и Министерство здравоохранения Украины.

Рада намерена обратиться к президенту Украины с предложением безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу. В парламенте также хотят дать поручение правительству по обеспечению противодействия распространению COVID-19.

На заседание комитета пришел министр здравоохранения Максим Степанов. Он заверил, что опоздание с прибытием законтрактованных ранее COVID-вакцин произошло не по вине правительства.

По его словам в Украине должно поступить более 4 млн доз вакцин (без учета инициативы «Ковакс»).

Комитет решил рекомендовать Раде отклонить проект постановления № 5299 и поддержал предложение вызвать в парламент на ближайший час вопросов для правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Ракурс» сообщал, что 27 апреля Рада дважды соберется на внеочередное заседание.