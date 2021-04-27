Коронавирус, деньги судьям и специальное следствие — Рада работает с утра до вечера, фото — Укринформ

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Верховная Рада 27 апреля проводит сразу три заседания. Утром нардепы провели традиционное пленарное заседание, где продолжили рассмотрение нескольких тысяч поправок в закон о передаче земли общинам.

После обеда парламент собрали на два внеочередных заседания.

Первое созвали по требованию оппозиции, в частности, фракции «Европейской солидарности». Рада планирует рассмотреть проект постановления о коронавирусе. Оппозиция требует принять «неотложные меры, направленные на прекращение бездействия органов исполнительной власти» по распространению СОVID-19.

Утром профильный комитет Рады постановил не рекомендовать парламенту поддержать инициативу «ЕС».

Во время следующего внеочередного заседания, которое начнется сразу после окончания первого, рассмотрят более 10 вопросов повестки дня. Среди прочего: проект закона об изменениях в госбюджет-2021 по поводу увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

Кроме того, нардепы в первом чтении рассмотрят закон об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины по поводу осуществления специального досудебного расследования.