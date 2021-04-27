«Слуги» со скандалом зачистили от Дубинского облсовет Киевщины

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«Слуги народа» сегодня отстранили от руководства Киевским областным советом представителя нардепа Александра Дубинского, которого ранее в этом году выгнали из президентской фракции.

Увольнение Александра Склярова поддержали 59 депутатов из 60 присутствующих. Об этом сообщило 27 апреля на собственной Фейсбук-странице движение «Честно».

Голосование за отставку главы Киевского облсовета состоялось в помещении совета, но не в сессионном зале, поскольку туда депутатов не пустил сам Скляров. На заседание он также не явился, аргументировав это Страстной неделей накануне Пасхи.

Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с Нового года, — прокомментировала решение облсовета Виктория Сюмар от «Европейской солидарности».

Напомним, в свое время кандидатуру «слуги» Склярова на главу Киевского облсовета протолкнул Дубинский, который тогда руководил областной ячейкой партии Зеленского. В январе 2021 года Дубинский попал под санкции США, после чего его исключили из фракции и партии «Слуга народа».