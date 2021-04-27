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Ракурс
Украинские летчики упражнялись в ведении воздушных боев с истребителями, фото: штаб ООС

Воздушные бои с истребителями отработали летчики ВСУ — невероятные фото учений

27 апр 2021, 15:48
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Пилоты бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» упражнялись в ведении воздушных боев с истребителями.

Украинские летчики выполнили задачи курса боевой подготовки в сложных метеорологических условиях. Учения проходили днем ​​и ночью, рассказали в Генштабе ООС.

Отмечается, что в ходе учений летчики усовершенствовали мастерство ведения воздушных боев с истребителями, а также упражнялись в сложном пилотаже и выполнении захода на посадку в сложных условиях.

Каждая летная смена авиаторов имеет свои особенности. Иногда погодные условия диктуют свои правила, но они отнюдь не препятствуют выполнению определенных задач, — отметили в штабе ООС.

В ходе учений основное внимание уделили подготовке молодых пилотов, повышению их летной выучки, совершенствованию техники пилотирования и навигации.

Все службы обеспечения работали в штатном режиме, уверенно и слаженно.

Пресс-служба бригады тактической авиации ПВК «Центр» поделилась фотографиями с учений. А невероятный закат солнца добавил ярких красок этим кадрам.


Напомним, в Украине прошли масштабные военныеучения с участием ВМС, Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ.

Источник: Ракурс


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