Украинские летчики упражнялись в ведении воздушных боев с истребителями, фото: штаб ООС

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Пилоты бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» упражнялись в ведении воздушных боев с истребителями.



Украинские летчики выполнили задачи курса боевой подготовки в сложных метеорологических условиях. Учения проходили днем ​​и ночью, рассказали в Генштабе ООС.



Отмечается, что в ходе учений летчики усовершенствовали мастерство ведения воздушных боев с истребителями, а также упражнялись в сложном пилотаже и выполнении захода на посадку в сложных условиях.

Каждая летная смена авиаторов имеет свои особенности. Иногда погодные условия диктуют свои правила, но они отнюдь не препятствуют выполнению определенных задач, — отметили в штабе ООС.

В ходе учений основное внимание уделили подготовке молодых пилотов, повышению их летной выучки, совершенствованию техники пилотирования и навигации.



Все службы обеспечения работали в штатном режиме, уверенно и слаженно.



Пресс-служба бригады тактической авиации ПВК «Центр» поделилась фотографиями с учений. А невероятный закат солнца добавил ярких красок этим кадрам.

Напомним, в Украине прошли масштабные военныеучения с участием ВМС, Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ.