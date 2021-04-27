Украинский музыкант Дмитрий Монатик. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n153868-monatik-nameknul-na-svoy-uhod-iz-proekta-golos-foto.html

Ракурс

Дмитрий Монатик, популярный украинский музыкант, заявил о том, что покидает музыкальное шоу «Голос страны».

Причин, которые побудили артиста уйти из известного шоу, он не назвал. Об этом певец написал в своем Instagram.

Он опубликовал ряд фото, на двух из которых сидит в красном тренерском кресле, а на третьем стоит в обнимку со своим суперфиналистом блогером Темой Паучком. Также на одном из снимков он позирует с тренером-победителем «Голоса-11» Надей Дорофеевой.

@tyoma_pauchek, горжусь тобой, ты — мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится! Приветствую вас, победители 11 сезона шоу @goloskrainy_official, @nadyadorofeeva @ s. lazanovskyi_ridnyi! Спасибо всем людям, которые создают и работают на проекте Голос страны, @zavaduk и тренерам @tina_karol @olegg.vynnyk @nadyadorofeeva, за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимным уважением. До свидания, Голос! #Команда MONATIK, — говорится в заметке.

Под сообщением музыканта его поклонники выразили переживания по поводу его сообщения. Они жалеют, что проект останется без участия Монатика и Тины Кароль.

Напомним, украинская группа The Hardkiss представила клип на украиноязычную песню «Кобра», записанную совместно с певцом Дмитрием Монатиком, известным под сценическим псевдонимом Monatik.