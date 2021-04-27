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Ракурс
Український музикант Дмитро Монатик. Фото: volynnews.com

Monatik натякнув на свій вихід із проекту «Голос»

27 кві 2021, 15:25
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Дмитро Монатик, популярний український музикант, заявив про те, що покидає музикальне шоу «Голос країни».

Причин, які побудили артиста, піти з відомого шоу, він не назвав. Про це співак написав у своєму Instagram.

Він опублікував низку фото, на двох з яких сидить у червоному тренерському кріслі, а на третьому стоїть обіймаючись зі своїм суперфіналістом блогером Тьомою Паучком. Також на одному зі знімків він позує з тренером-переможцем «Голосу-11» Надею Дорофеєвою.

@tyoma_pauchek, пишаюся тобою, ти — мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов’язково вийде! Вітаю вас, переможці 11 сезону шоу @goloskrainy_official, @nadyadorofeeva @ s. lazanovskyi_ridnyi! Дякую всім людям, що створюють і працюють на проекті Голос країни, @zavaduk і тренерам @tina_karol @olegg.vynnyk @nadyadorofeeva, за такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос! #КомандаMONATIK, — йдеться в дописі.

Під повідомленням музиканта його шанувальники висловили переживання з приводу його повідомлення. Вони жаліють, що проект залишиться без участі Монатика та Тіни Кароль.


Monatik натякнув на свій вихід із «Голосу країни» — Голос 2021

Нагадаємо, український гурт The Hardkiss представив кліп на україномовну пісню «Кобра», записану разом зі співаком Дмитром Монатиком, відомим під сценічним псевдонімом Monatik.

Джерело: Ракурс


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