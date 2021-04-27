Monatik натякнув на свій вихід із «Голосу країни» — Голос 2021

Український музикант Дмитро Монатик. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n153868-monatik-natyaknuv-na-sviy-vyhid-iz-proektu-golos-foto.html

Ракурс

Дмитро Монатик, популярний український музикант, заявив про те, що покидає музикальне шоу «Голос країни».

Причин, які побудили артиста, піти з відомого шоу, він не назвав. Про це співак написав у своєму Instagram.

Він опублікував низку фото, на двох з яких сидить у червоному тренерському кріслі, а на третьому стоїть обіймаючись зі своїм суперфіналістом блогером Тьомою Паучком. Також на одному зі знімків він позує з тренером-переможцем «Голосу-11» Надею Дорофеєвою.

@tyoma_pauchek, пишаюся тобою, ти — мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов’язково вийде! Вітаю вас, переможці 11 сезону шоу @goloskrainy_official, @nadyadorofeeva @ s. lazanovskyi_ridnyi! Дякую всім людям, що створюють і працюють на проекті Голос країни, @zavaduk і тренерам @tina_karol @olegg.vynnyk @nadyadorofeeva, за такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос! #КомандаMONATIK, — йдеться в дописі.

Під повідомленням музиканта його шанувальники висловили переживання з приводу його повідомлення. Вони жаліють, що проект залишиться без участі Монатика та Тіни Кароль.

Нагадаємо, український гурт The Hardkiss представив кліп на україномовну пісню «Кобра», записану разом зі співаком Дмитром Монатиком, відомим під сценічним псевдонімом Monatik.