Валютных мошенников, которые пять месяцев обманывали людей, задержали с поличным в Киеве

https://racurs.ua/n153867-valutnyh-moshennikov-kotorye-pyat-mesyacev-obmanyvali-ludey-zaderjali-s-polichnym-v-kieve-foto.html

Ракурс

Валютных мошенников в Киеве, которые пять месяцев орудовали на территории столицы, задержали правоохранители. Они арендовали помещение в центре города и оборудовали их под пункты обмена валют.

Злоумышленники размещали объявления об обмене валюты по привлекательному курсу, после чего обманывали людей и присваивали их средства. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Четырех участников преступной группы задержали 26 апреля после очередной валютной аферы. Оборудовав в здании на ул. Шелковичной фиктивный пункт обмена валют, злоумышленники присвоили средства клиента в сумме 64 тыс. долл.

По информации полиции, задержанными оказались ранее судимый уроженец Чернигова и уроженец Харькова, а также ранее судимый уроженец Ровенской области и житель Киева.

Сообщается, что двое злоумышленников занимались организационными вопросами — арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один фигурант исполнял роль кассира, а другой — охранника.

Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через запасной выход, передавал сообщникам деньги и бежал с места преступления.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, банду квартирных мошенников задержали в Харькове, восьмерым членам преступной организации уже сообщили о подозрении по фактам ряда преступлений. Злоумышленники действовали с 2019 года, а в качестве жертв выбирали наркоманов и пожилых людей.