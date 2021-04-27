Валютних шахраїв, які п'ять місяців дурили людей, затримали на гарячому в Києві. Фото: Нацполіція

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Валютних шахраїв у Києві, які п’ять місяців орудували на території столиці, затримали правоохоронці. Вони орендували приміщення у центрі міста та обладнали їх під пункти обміну валют.

Зловмисники розміщували оголошення про обмін валюти за привабливим курсом, після чого обманювали людей та привласнювали їх кошти. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Чотирьох учасників злочинної групи затримали 26 квітня після чергової валютної афери. Обладнавши у приміщенні на вул. Шовковичній фіктивний пункт обміну валют зловмисники заволоділи коштами клієнта у сумі 64 тис. дол.

За інформацією поліції, затриманими виявилися раніше судимий уродженець Чернігова та уродженець Харкова, а також раніше судимий уродженець Рівненської області та житель Києва.



Зазначається, що двоє зловмисників займалися організаційними питаннями — орендою приміщень та облаштуванням їх під пункти обміну валют. Ще один фігурант виконував роль касира, а інший -охоронця.

Коли клієнти передавали гроші для обміну, касир виходив через запасний вихід, передавав спільникам гроші та втікав з місця злочину.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, банду квартирних шахраїв затримали в Харкові, вісьмом членам злочинної організації вже повідомили про підозру за фактами низки злочинів. Зловмисники діяли з 2019 року, а у якості жертв обирали наркоманів та літніх людей.