Українські льотчики вправлялись у веденні повітряних боїв з винищувачами, фото: штаб ООС

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Пілоти бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» вправлялись у веденні повітряних боїв з винищувачами.

Українські льотчики виконали завдання курсу бойової підготовки у складних метеорологічних умовах. Навчання проходили вдень і вночі, розповіли в Генштабі ООС.

Зазначається, що під час навчань льотчики удосконалили майстерність ведення повітряних боїв з винищувачами, а також вправлялись у складному пілотажі та виконанні заходу на посадку в складних умовах.

Кожна льотна зміна авіаторів має свої особливості. Часом погодні умови диктують свої правила, але вони аж ніяк не стають на заваді виконання визначених завдань, — зазначили в штабі ООС.

В ході навчань основну увагу приділили підготовці молодих пілотів, підвищенню їхнього льотного вишколу, вдосконаленню техніки пілотування та навігації.

Усі служби забезпечення працювали у штатному режимі, впевнено та злагоджено.

Пресслужба бригади тактичної авіації ПВК «Центр» поділилась фотографіями з навчань. А неймовірний захід сонця додав яскравих барв цим кадрам.

Нагадаємо, в Україні пройшли масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил, Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ.