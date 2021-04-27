«Слуги» зі скандалом зачистили від Дубінського облраду Київщини — новини Києва

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«Слуги народу» сьогодні усунули від керівництва Київською обласною радою представника нардепа Олександра Дубінського, якого раніше цьогоріч вигнали з президентської фракції.

Звільнення Олександра Склярова підтримали 59 депутатів із 60 присутніх. Про це повідомив 27 квітня на власній Фейсбук-сторінці рух «Чесно».

Голосування за відставку очільника Київської облради відбулося в приміщенні ради, але не у сесійній залі, оскільки туди депутатів не пустив сам Скляров. На засідання він також не з’явився, аргументувавши це… Страсним тижнем напередодні Великодня.

Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з Нового року, — прокоментувала рішення облради нардеп Вікторія Сюмар з «Європейської солідарності».

Нагадаємо, свого часу кандидатуру «слуги» Склярова на очільника Київської облради проштовхнув Дубінський, який тоді керував обласним осередком партії Володимира Зеленського. У січні 2021 року Дубінський потрапив під санкції США, після чого його виключили з фракції та партії «Слуга народу».