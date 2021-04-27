Убийство в Киеве. Фото: lastday.club

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Ракурс

Тройное убийство в Киеве объяснил 16-летний парень, который подозревается в убийстве своей семьи.

Изверг убил отца, мать и восьмилетнего брата в одном из многоквартирных домов на улице Ревуцкого на Позняках. Его поймали на улице вскоре после побега из квартиры. Об этом 27 апреля сообщили в Telegram-канале «Департамент уголовного розыска».

Столичными оперативниками проведен комплекс мероприятий, установлено местонахождение и задержан 16-летнего жителя Киева, который накануне убил отца, мать и своего 8-летнего брата, — говорится в сообщении.

Злоумышленник заявил, что его «перемкнуло» и он совершил преступление. После убийства он не знал, что делать дальше, а младшему брату давал «последний шанс», однако он не исправился.

Напомним, в Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу, который совершил тройное убийство. Выяснилось, что парень во время очередного конфликта с родителями сначала зарезал отца и мать, а потом так же убил малолетнего брата. После содеянного он еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, скрылся.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.