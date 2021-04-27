Кейт Миддлтон. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, стала законодательницей свадебной моды после своей свадьбы с принцем Уияльмом.

Именно после королевской свадьбы стали популярными кружевные платья на торжествах. Об этом сообщает Daily Mail.





Сообщается, что звездная стилистка Карен Уильямс объяснила, что популярность атласных свадебных нарядов с кружевными рукавами вырос после замужества 39-летней Кейт Миддлтон, которая появилась на свадьбе в 2011 году в платье Alexander McQueen стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов.

После этого образ монаршей особы вдохновил многих звезд, чьи свадьбы прошли в последующее десятилетие. Так, телезвезда Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в 2014 году в похожем платье модного дома Givenchy. Платье звезды было украшено кружевом и длинной фатой, а также подчеркивало формы Кардашьян силуэтом русалка.





В аналогичном наряде люксового бренда Valentino стоимостью 55 тыс. фунтов на своем торжестве засветилась и Ники Хилтон. Британская актриса Роуз Лесли вышла замуж за Кита Харрингтона в 2018 году в кружевном платье со шлейфом.

Также в список звезд, подражающих Кейт Миддлтон, вошли:

Жаклин Джосса;

Кейт Аптон;

Софи Тернер;

Эшли Симпсон;

Карли Клосс.

Отмечается, что это не первая модная победа герцогини. В апреле прошлого года популярный в 1990-х бренд вернулся в моду именно благодаря ей. Подтверждением возвращения вещей Ghost в модные тренды стало появление Миддлтон в одежде бренда.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечали десятую годовщину свадьбы. Наследник британского престола и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. СМИ Великобритании обнародовали ошеломляющие фото за 2010−2021 годы, которые демонстрируют любовь между герцогом и герцогиней Кембриджскими.



Источник: Daily Mail