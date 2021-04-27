Погода в травні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153877-spravjnie-lito-ta-nichni-zamorozky-yakou-bude-pogoda-v-travni.html

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Погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо.

Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики повідомляють, що абсолютний мінімум температури повітря становитиме 0−6° морозу, а в Карпатах та на північному сході температура опуститься до 7−10° морозу, на узбережжі морів місцями спостерігатиметься 0−3° тепла. Заморозки фіксуватимуть у першій половині місяця, а в другій половині травня заморозки спостерігатимуться в північних, центральних, східних областях та в Карпатах.

Абсолютний максимум температури повітря досягне 31−37° тепла. Такі температури фіксуватимуть на півдні Одещини, на Луганщині та в Криму. На українському півострові температура сягне 38−39°, а в горах 22−30° тепла.

Середня місячна кількість опадів складатиме 22−60 мм, у західних, Вінницькій областях, у горах Криму 62−81 мм, на Прикарпатті та в Карпатах 85−148 мм.

Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15° у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно в другій (на Закарпатті та півдні — у першій) декаді травня. Місячна кількість опадів очікується в західних областях 62−89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28−50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Середня місячна температура передбачається на рівні 15−18°, у горах 11−13° тепла, що на 1−1.5° вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що травень минулого року виявився найхолоднішим у новому тисячолітті, а метеорологічне літо до Києва так і не завітало. Середньомісячна температура повітря становила 12,4° тепла, що на 2,8° за Цельсієм нижче за кліматичну норму.



Джерело: Укргідрометцентр