Сутички з поліцією через МАФи у Києві — 14 затриманих (ФОТО, ВІДЕО)

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Сутички з поліцією сталися під час демонтажу МАФів у Києві 27 квітня, оскільки власники кіосків спробували перешкодити їх зносу. Правоохоронці затримали 14 учасників конфлікту. За даними Нацполіції, події відбувалися біля незаконно встановлених кіосків на вулиці Регенераторній.

Особи порушників з’ясовуються. Поліція почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, — інформує прес-служба Нацполіції у вівторок.

Відомо, що на 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, 27 квітня з 5.00 у Дніпровському районі Києва відбувався масштабний демонтаж нелегальних МАФів. Роботу по демонтажу виконувало комунальне підприємство «Київблагоустрій». Порядок охороняли близько 200 правоохоронців.