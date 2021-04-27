Як повернути нюх після коронавірусу — названо ефективний спосіб

Нюх. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153857-yak-povernuty-nuh-pislya-koronavirusu-nazvano-efektyvnyy-sposib.html

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Як повернути нюх після коронавірусу — це питання цікавить багатьох людей, що перехворіли на легку форму інфекції.

Вчені з’ясували, що пацієнти, які втратили нюх, не повинні використовувати стероїдні препарати, а мусять просто тренувати свій ніс за допомогою чотирьох сильних запахів двічі в день. Про це повідомляє Science Alert.

Так, виявилося, що кортикостероїди, які часто призначають людям із втратою нюху, можуть не спрацювати, оскільки вони зазвичай допомагають хворим із закладеним носом. Однак під час зараження коронавірусною інфекцією втрата нюху трапляється через ураження нервової системи, а тому таке лікування повністю марне.

Водночас нюх можна відновити швидше, якщо його тренувати. Так, пацієнтам зазвичай радять використовувати для цього чотири джерела запахів, такі як:

гвоздика;

троянда;

лимон;

евкаліпт.

Однак для досягнення кращих результатів запахи варто міняти кожні 12 тижнів. Також можна використовувати парфуми, цедру, ваніль або мелену каву. Зазначається, що такий спосіб допоміг відновити нюх у 95% пацієнтів. Усього в дослідженні брали участь 1 тис. 363 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує вирувати, а деякі із захворілих відчувають симптоми захворювання навіть через рік після перенесення легкого/помірного протікання хвороби.

Джерело: ScienceAlert