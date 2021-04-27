Грип. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153841-utrychi-bilshe-smertey-gryp-ta-pnevmoniya-zabraly-jyttya-tysyachi-ukrayinciv-infografika.html

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Грип та пневмонія в Україні стали смертоноснішими — упродовж осені та зими цього року від хвороб померло втричі більше людей ніж за аналогічний період 2019−2020 років.

Відповідні дані про кількість смертей від цих хвороб оприлюднив Опендатабот із посиланням на Держстат.

Повідомляється, що починаючи з вересня 2020 року по лютий 2021 року було зафіксовано 9 тис. 948 смертей, спричинених грипом чи пневмонією. Натомість торік у зимній та осінній період від хвороб загинули лише 3 тис. 277.



Через поширення коронавірусної інфекції в Україні померли 25 тис. 80 людей, а загальна смертність від респіраторних хвороб в Україні за цей період склала 35 тис. 28 людей. Восени та взимку також зросла смертність від хвороб органів дихання — з жовтня по лютий померло 12 тис. 718 хворих.





Наголошується, що дані Держстату досі запізнюються майже на два місяці, тому реально оцінити масштаби смертності в Україні від цих захворювань на цей час неможливо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертність від весняної хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 вже перевищила аналогічний показних осінньої хвилі. Попередній сумний рекорд середньотижневої смертності осіння хвиля коронавірусу встановила 12 грудня 2020 року — 225 померлих за добу.

У НАН зазначають, що офіційні дані щодо середньотижневого числа зареєстрованих смертельних випадків під час осінньої хвилі ніколи не перевищували 205 нових смертей на день і це число з’явилося завдяки довнесенню даних про давні летальні випадки.

Джерело: Опендатабот