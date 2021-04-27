Грипп. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153841-vtroe-bolshe-smertey-gripp-i-pnevmoniya-unesli-jizni-tysyach-ukraincev-infografika.html

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Грипп и пневмония в Украине стали смертоноснее — в течение осени и зимы этого года от болезней умерло втрое больше людей, чем за аналогичный период 2019—2020 годов.

Соответствующие данные о количестве смертей от этих болезней обнародовал Опендатабот со ссылкой на Госстат.

Сообщается, что начиная с сентября 2020 года по февраль 2021 года было зафиксировано 9 тыс. 948 смертей, вызванных гриппом или пневмонией. В то же время в прошлом году в зимний и осенний период от болезней погибли только 3 тыс. 277.



Из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине умерли 25 тыс. 80 человек, а общая смертность от респираторных болезней в Украине за этот период составила 35 тыс. 28 человек. Осенью и зимой также возросла смертность от болезней органов дыхания — с октября по февраль умерло 12 тыс. 718 больных.

Отмечается, что данные Госстата все еще опаздывают почти на два месяца, поэтому реально оценить масштабы смертности в Украине от этих заболеваний в настоящее время невозможно.

Напомним, ранее мы сообщали, что смертность от весенней волны заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 уже превысила аналогичные показатели осенней волны. Предыдущий печальный рекорд средненедельной смертности осенняя волна коронавируса установила 12 декабря 2020 года — 225 умерших в сутки.

В НАН отмечают, что официальные данные по средненедельным числам зарегистрированных смертельных случаев во время осенней волны никогда не превышали 205 новых смертей в день, и это число появилось благодаря довнесению данных о старых летальных случаях.

Источник: Опендатабот