У ДТП на Закарпатті загинули троє людей, серед жертв — поліцейський (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153855-u-dtp-na-zakarpatti-zagynulo-troie-ludey-sered-jertv-policeyskyy-foto.htmlРакурс
У ДТП на Закарпатті загинули три людини, ще одну жінку госпіталізували в лікарню у важкому стані.
26 квітня о 19.33 надійшло повідомлення про аварію на автодорозі Мукачево — Рогатин між населеними пунктами Зубівка та Залужжя. Про це інформують у прес-службі поліції Закарпатської області.
На дорозі зіткнулися два легкові автомобілі — Volkswagen та Skoda Oktavia. Внаслідок ДТП загинули два водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка госпіталізована до реанімаційного відділення.
Автомобілем Volkswagen керував 21-річний співробітник патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою. Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, масштабна дорожньо-транспортна пригода з вибухом газового балона сталася під Києвом на Варшавській трасі. Аварія сталася вранці 23 квітня неподалік Ворзеля на трасі Київ — Чоп.