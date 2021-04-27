У ДТП на Закарпатті загинули троє людей, серед жертв – поліцейський. Фото: Нацполіція

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У ДТП на Закарпатті загинули три людини, ще одну жінку госпіталізували в лікарню у важкому стані.

26 квітня о 19.33 надійшло повідомлення про аварію на автодорозі Мукачево — Рогатин між населеними пунктами Зубівка та Залужжя. Про це інформують у прес-службі поліції Закарпатської області.

На дорозі зіткнулися два легкові автомобілі — Volkswagen та Skoda Oktavia. Внаслідок ДТП загинули два водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка госпіталізована до реанімаційного відділення.

Автомобілем Volkswagen керував 21-річний співробітник патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, масштабна дорожньо-транспортна пригода з вибухом газового балона сталася під Києвом на Варшавській трасі. Аварія сталася вранці 23 квітня неподалік Ворзеля на трасі Київ — Чоп.