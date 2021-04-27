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В ДТП на Закарпатье погибли трое людей, среди жертв – полицейский. Фото: Нацполиция

В ДТП на Закарпатье погибли трое людей, среди жертв — полицейский (ФОТО)

27 апр 2021, 13:28
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В ДТП на Закарпатье погибли три человека, еще одну женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

26 апреля в 19.33 поступило сообщение об аварии на автодороге Мукачево — Рогатин между селами Зубовка и Залужье. Об этом информируют в пресс-службе полиции Закарпатской области.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля — Volkswagen и Skoda Oktavia. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина госпитализирована в реанимационное отделение.

Автомобилем Volkswagen управлял 21-летний сотрудник патрульной полиции Мукачевского районного управления, который находился вне службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.


Напомним, масштабное дорожно-транспортное происшествие со взрывом газового баллона произошло под Киевом на Варшавской трассе. Авария произошла утром 23 апреля неподалеку от Ворзеля на трассе Киев — Чоп.

Источник: Ракурс


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