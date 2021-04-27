Как вернуть нюх после коронавируса — назван эффективный способ

Нюх после коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153857-kak-vernut-nuh-posle-koronavirusa-nazvan-effektivnyy-sposob.html

Ракурс

Как вернуть нюх после коронавируса — этим вопросом задаются многие переболевшие легкой формой инфекции.

Ученые выяснили, что потерявшие обоняние пациенты не должны использовать стероидные препараты, а должны просто тренировать свой нос с помощью четырех сильных запахов дважды в день. Об этом сообщает Science Alert.

Так, оказалось, что кортикостероиды, которые часто назначают людям с потерей обоняния, могут не сработать, поскольку они обычно помогают больным с заложенным носом. Однако при заражении коронавирусом потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, а поэтому такое лечение полностью неэффективно.

В то же время обоняние можно восстановить быстрее, если его тренировать. Так, пациентам обычно советуют использовать для этого четыре источника запахов, такие как:

гвоздика;

роза;

лимон;

эвкалипт.

Однако для достижения лучших результатов запахи стоит менять каждые 12 недель. Также можно использовать духи, цедру, ваниль или молотый кофе. Отмечается, что такой способ помог восстановить обоняние у 95% пациентов. Всего в исследовании участвовали 1 тыс. 363 пациентов.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает бушевать, а некоторые из заболевших чувствуют симптомы заболевания даже спустя год после перенесения легкого/умеренного случая болезни.

Источник: ScienceAlert