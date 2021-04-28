Возможность переговоров с главарями ЛДНР прокомментировал Кулеба

https://racurs.ua/n153895-vozmojnost-peregovorov-s-glavaryami-ldnr-prokommentiroval-kuleba.html

Ракурс

Переговоры с главарями террористических организаций так называемых ЛНР и ДНР — это красная линия для Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта — в Москве, мы не будем разговаривать с их марионетками, — сказал он в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC.

Кулеба уверен, что для решения конфликта на Донбассе необходимо говорить с президентом России Владимиром Путиным. Он также надеется на то, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшее время.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР.

В Кремле поддержали инициативу Зеленского провести встречу с Путиным. Но диалог будет касаться только вопросов двусторонних отношений, в частности статуса православных церквей и россиян в Украине.