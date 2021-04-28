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Ракурс
Возможность переговоров с главарями ЛДНР прокомментировал Кулеба

Возможность переговоров с главарями ЛДНР прокомментировал Кулеба

28 апр 2021, 08:14
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Переговоры с главарями террористических организаций так называемых ЛНР и ДНР — это красная линия для Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта — в Москве, мы не будем разговаривать с их марионетками, — сказал он в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC.

Кулеба уверен, что для решения конфликта на Донбассе необходимо говорить с президентом России Владимиром Путиным. Он также надеется на то, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшее время.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР.

В Кремле поддержали инициативу Зеленского провести встречу с Путиным. Но диалог будет касаться только вопросов двусторонних отношений, в частности статуса православных церквей и россиян в Украине.

Источник: Ракурс


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