Можливість переговорів з ватажками ЛДНР прокоментував Кулеба. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n153895-mojlyvist-peregovoriv-z-vatajkamy-ldnr-prokomentuvav-kuleba.html

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Переговори з ватажками терористичних організацій так званих ЛНР і ДНР — це червона лінія для України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту — в Москві, ми не будемо розмовляти з їх маріонетками, — сказав він в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC.

Кулеба впевнений, що для вирішення конфлікту на Донбасі необхідно говорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Він також сподівається на те, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими ДНР і ЛНР.

У Кремлі підтримали ініціативу Зеленського провести зустріч із Путіним. Але діалог стосуватиметься лише питання двосторонніх відносин, зокрема статусу православних церков та росіян в Україні.