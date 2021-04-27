NASA готується до зіткнення астероїда із Землею

https://racurs.ua/ua/n153894-nasa-gotuietsya-do-zitknennya-asteroyida-iz-zemleu.html

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NASA готується до зіткнення астероїда із Землею — фахівці аерокосмічного агентства США ініціюють симуляцію зіткнення небесного тіла з нашою планетою в рамках дослідження можливого розвитку подій.

На думку вчених лабораторії реактивного руху NASA, масштабні навчання допоможуть міжнародній громадськості запобігти або мінімізувати ризики шкоди на випадок реальної загрози зіткнення космічного тіла із Землею, зазначає прес-служба NASA.

Щоразу, коли ми беремо участь у подібних навчаннях, ми дізнаємося більше про те, хто стане ключовими фігурами у разі лиха, — зазначив фахівець NASA з планетарного захисту Ліндлі Джонсон.

Сценарій фіктивного удару відтворять під час сьомої конференції IAA з планетарної оборони, організованої управлінням ООН з питань космічного простору у співпраці з Європейським космічним агентством. Симуляція триватиме п’ять днів.

Нагадаємо, раніше NASA уточнило ризик зіткнення астероїда Апофіс із Землею. Вважалося, що наближений до Землі об'єкт може з невеликою ймовірністю зіткнутися із Землею у 2068 році, проте зараз ця ймовірність виключається.

Джерело: NASA