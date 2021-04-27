NASA готовится к столкновению астероида с Землей

https://racurs.ua/n153894-nasa-gotovitsya-k-stolknoveniu-asteroida-s-zemley.html

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NASA готовится к столкновению астероида с Землей — специалисты аэрокосмического агентства США инициируют симуляцию столкновения небесного тела с нашей планетой в рамках исследования возможного развития событий.

По мнению ученых лаборатории реактивного движения NASA, масштабные учения помогут общественности предотвратить или минимизировать риски ущерба в случае реальной угрозы столкновения космического тела с Землей, отмечает пресс-служба NASA.

Каждый раз, когда мы участвуем в подобных учениях, мы узнаем больше о том, кто станет ключевыми фигурами в случае бедствия, — отметил специалист NASA по планетарной защите Линдли Джонсон.

Сценарий фиктивного удара воссоздадут во время седьмой конференции IAA по планетарной обороне, организованной управлением ООН по вопросам космического пространства в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Симуляция продлится пять дней.

Напомним, ранее NASA уточнило риск столкновения астероида Апофис с Землей. Считалось, что приближенный к Земле объект может с небольшой вероятностью столкнуться с Землей в 2068 году, однако сейчас эта вероятность исключается.

Источник: NASA