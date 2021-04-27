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Ракурс
День охраны труда и день джинсов, фото: instyle

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда и день джинсов

27 апр 2021, 21:59
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Ежегодно 28 апреля в более чем 100 странах мира отмечают Всемирный день охраны труда. Начало этому позднику положила Международная организация труда, чтобы привлечь внимание общества и, главное властей, к безопасности человека на рабочем месте.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти работников, погибших на работе. Его впервые организовали американские и канадские рабочие в 1989 году.

Также 25 апреля отмечают день джинсов. В этот день люди по всему миру одевают джинсы в поддержку женщин, пострадавших от сексуального насилия.

Такая кампания началась в 1998 году, когда в Италии Верховный суд отменил приговор за изнасилование. Судьи считали, что поскольку потерпевшая была одета в обтягивающие джинсы, она тем самым дала свое согласие на этот акт. На следующий день женщины в итальянском парламенте пришли на работу в джинсах в знак солидарности с пострадавшей, держа в руках плакаты с надписью «Джинсы: алиби для изнасилования».

28 апреля церковь чтит память трех Святых апостолов — Аристарха, Пуда и Трофима. Все они были учениками и последователями Святого Петра. Проповедовали слово Божие и обращали людей в веру Христову.

В народе этот день называли «Пудов день». 28 апреля пчеловоды осматривали пасеки и проверяли ульи. Если весна была ранней и уже было достаточно тепло, то ульи устанавливали рядом с цветущими деревьями.

Именины в этот день празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим, Федор.

Знаменательные события, которые произошли 28 апреля в мировой истории и истории Украины:

  • В 2001 году состоялся полет первого космического туриста Денниса Тито.
  • В 1987 году в США впервые в мире выпустили компакт-диск.
  • В 1947 году польские власти начали операцию «Висла» по выселению украинцев с Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу, на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии.
  • В 1814 году Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба.
  • В 1563 году Иван Федоров и Петр Мсиславец начали печать первой книги.

28 апреля родились:

  • В 1937 году диктатор Саддам Хусейн, президент Ирака с 1979 года.
  • В 1916 году Ламборгини Ферручио, итальянский разработчик автомобилей Lamborghini.
  • В 1900 году Мюллер, нацистский военный преступник, начальник IV отдела РСХА (гестапо).
  • В 1868 году Георгий Вороной, выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел, который внес значительный вклад в развитие современной информатики.

Источник: Ракурс


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