День охорони праці і День джинсів, фото: instyle

https://racurs.ua/ua/n153865-28-kvitnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-ohorony-praci-i-den-djynsiv.html

Ракурс

Щорічно 28 квітня у понад 100 країнах світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Це свято започаткувала Міжнародна організація праці, щоб привергути увагу суспільства і, головне — влади, до безпеки людини на робочому місці.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі. Його вперше організували американські та канадські робітники в 1989 році.

Також 28 квітня відзначають день джинсів. Цього дня люди по всьому світу одягають джинси на підтримку жінок, що постраждали від сексуального насильства.

Така кампанія почалася у 1998 році, коли в Італії Верховний суд скасував вирок за зґвалтування, оскільки судді вважали, що оскільки потерпіла була одягнута в обтислі джинси, вона тим самим дала свою згоду на цей акт. Наступного дня жінки в італійському парламенті прийшли на роботу в джинсах в знак солідарності з постраждалою, тримаючи в руках плакати з написом «Джинси: алібі для зґвалтування».

28 квітня церква вшановує пам’ять трьох Святих апостолів — Аристарха, Пуда і Трохима. Всі вони були учнями і послідовниками Святого Петра. Проповідували слово Боже та навертали людей до віри Христової.

У народі цей день називали «Пудів день». На Пуда бджолярі оглядали пасіки і перевіряли вулики. Якщо весна була ранньою і вже було досить тепло, то вулики встановлювали поряд з квітучими деревами.

Іменини цього дня святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Севастян, Трохим, Федір.

Визначні події, які відбулися 28 квітня у світовій історії та історії України:

У 2001 році відбувся політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

У 1987 році в США вперше в світі випустили компакт-диск.

У 1947 році польська влада почала операцію «Вісла» з виселення українців з Лемківщини та Холмщини в Західну Польщу, на північні і західні території, що раніше входили до складу Німеччини.

У 1814 році Наполеон відправився у заслання на острів Ельба.

У 1563 році Іван Федоров і Петро Мсіславец почали друк першої книги.

28 квітня народилися: