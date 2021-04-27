Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море (ФОТО)

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Катер береговой охраны США USGC Cutter Hamilton во вторник, 27 апреля, вошел в Черное море. Патрульный катер будет поддерживать союзников Вашингтона и партнеров по НАТО в черноморском регионе.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Шестого флота США. Там заявили, что USGC Cutter Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море за последние 13 лет. Ранее в акваторию Черного моря в 2008 году заплывал катер USCGC Dallas.

Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и первоначально предназначались для борьбы с подводными лодками. Они способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские.

Напомним, 9 апреля МИД Турции сообщил, что Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море — ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt. Однако впоследствии Пентагон решил отменить отправление кораблей, чтобы не допустить эскалации агрессии России. СМИ также сообщали, что Великобритания планирует в мае отправить в Черное море два корабля Королевского флота в знак солидарности с Киевом.

В то же время Россия, которая в апреле согнала армию к границе с Украиной под видом «военных учений», несмотря на обещания вернуть подразделения вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации, оставила в Черном море два корабля Северного флота.