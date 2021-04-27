Чуда не произошло — спасатели нашли тело киевлянина, пропавшего 13 февраля в Карпатах

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Ракурс

Тело туриста из Киева, который исчез 13 февраля во время катания на лыжах в районе горы Гемба на Закарпатье, через два с половиной месяца обнаружили спасатели. 27 апреля примерно в 16.00 в рамках горных поисково-спасательных работ сотрудники главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям нашли тело заблудившегося киевлянина.

К сожалению, чуда, на которое все так надеялись, не произошло… Погибший найден в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура. После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в село Березники, — сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

Напомним, в ночь на 14 февраля близ села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя столицы. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга из виду. Поисковая бригада нашла первого туриста в 11.30 14 февраля. Поиски второго мужчины продлились 21 день — до 5 марта. Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски.